"Шутку поняли не все": львовское кафе, в котором побывала Джоли, не закрывают

Во Львове не собираются инициировать решение о сносе кофейни, в которой побывала Анджелина Джоли. Шутливое заявление, которое мэр сделал во время разговора со стендап-комиками, восприняли буквально.

Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что сказал в шутку о демонтаже МАФа. Однако не все его поняли.

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Шутку поняли не все, поэтому хочу объяснить. Кофейню мы не закрываем. Цели причинить вред успешному бизнесу никто не имел в виду и не имеет. Особенно во время войны, когда экономика должна работать по полной,

– отметил Андрей Садовый.

Львовский городской голова добавил, что всегда поддерживает локальных производителей и рад, если освещение его заявления в СМИ добавили узнаваемости как юмористическому ток-шоу, так и сети кофеен, в одну из которых во львовском районе Сихов пришла голливудская знаменитость.

Что случилось

Андрей Садовый принял участие в юмористическом ток-шоу "Культурная оборона", которое вышло 25 июня на YouTube канале STAND UP Battle Club.

Ведущие спросили мэра, звал ли он на кофе голливудскую звезду, на что он ответил, что "этот МАФ вообще незаконный и его будут демонтировать".

Ряд СМИ буквально понял заявление мэра и написал, что кофейню будут закрывать. Но, как объяснил Андрей Садовый, это была шутка.

Садовый также отметил, что условия программы были такими, что зритель, который пожертвует наибольшую сумму средств на поддержку армии, должен получить подарок от гостя, он предложил кофе с городским головой, что и выполнил. К слову, кофе мэр Львова с победителем пили в кафе сети "Львовских круассанов", собственно о котором и идет речь.

Андрей Садовый с Дмитрием – парнем, который сделал самый большой донат на ВСУ во время стендапа / Фото фейсбук Андрея Садового

Визит Джоли во Львов до сих пор обсуждается

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила Львов еще 30 апреля. Ее визит стал причиной множества мемов, прежде всего после посещения звездой кафе в спальном районе Львова, на Сыхове.

Следующим смешным моментом стало то, что голливудскую актрису проигнорировал 14-летний Юлиан. Он никак не подал знаку, что рядом с ним пьет кофе сама Джоли. Именно благодаря этому парень стал интернет-знаменитостью.

Впрочем, визит Джоли был вполне серьезной целью, ведь она прибыла в Украину с гуманитарной миссией. Посетила железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска. Актриса также общалась с детьми в учебно-реабилитационном центре, волонтерами и просто горожанами.

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