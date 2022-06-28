Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що сказав про демонтаж МАФу жартома. Однак не усі його зрозуміли.

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Жарт зрозуміли не всі, тому хочу пояснити. Кав'ярню ми не закриваємо. Мети завдати шкоди успішному бізнесу ніхто не мав і не має. Особливо у час війни, коли економіка має працювати на повну,

– зазначив Андрій Садовий.

Львівський міський голова додав, що завжди підтримує локальних виробників і втішений, якщо висвітлення його заяви у ЗМІ додали впізнаваності як гумористичному ток-шоу, так і мережі кав'ярень, в одну з яких у львівському районі Сихів завітала голлівудська знаменитість.

Що сталось

Андрій Садовий взяв участь в гумористичному ток-шоу "Культурна оборона", яке вийшло 25 червня на YouTube каналі STAND UP Battle Club.

Ведучі запитали у мера, чи кликав він на каву голлівудську зірку, на що він відповів, що "цей МАФ узагалі незаконний і його будуть демонтувати".

Низка ЗМІ буквально зрозуміла заяву мера і написали, що кав'ярню будуть закривати. Та, як пояснив наразі Андрій Садовий, це був жарт.

Садовий також зауважив, що умови програми були такими, що глядач, який жертвує найбільшу суму коштів на підтримку армії, має отримати подарунок від гостя, він запропонував каву з міським головою, що і виконав. До слова, каву мер Львова із переможцем пили у кав'ярні мережі "Львівських круасанів", власне про яку і мова.

Андрій Садовий із Дмитром – хлопцем, який зробив найбільший донат на ЗСУ під час стендапу / Фото фейсбук Андрія Садового

Візит Джолі до Львова досі є обговорюваним

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі завітала до Львова ще 30 квітня. Її візит став причиною безлічі мемів, зокрема після відвідин зіркою кав'ярні у спальному районі Львова – Сихові.

Наступним смішним моментом стало те, що голівудську акторку проігнорував 14-річний Юліан. Він аж ніяк не подав знаку, що поруч з ним п'є каву сама Джолі. Та саме завдяки цьому хлопець став інтернет-знаменитістю.

Втім, візит Джолі був з цілком серйозною метою, адже вона прибула до України з гуманітарною місією. Відвідала залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська. Акторка також спілкувалась з дітьми у навчально-реабілітаційному центрі, волонтерами та просто містянами.

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