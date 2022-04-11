Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже летом, – СМИ

Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО летом. Из-за вторжения России в Украину список членов Альянса может расшириться до 32 стран.

Членство Финляндии и Швеции в НАТО сейчас активно обсуждается. Американские чиновники отмечают, что война, начатая президентом России Владимиром Путиным, была большой стратегической ошибкой.

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Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО в этом году.

Из-за вторжения России в Украину Финляндия и Швеция могут присоединиться к НАТО уже летом. В США рассчитывают на шаг, который растянет русские войска и расширит Альянс с 30 до 32 членов.

Американские чиновники заявили, что членство в НАТО для обеих скандинавских стран было "темой разговоров и нескольких сессий" во время переговоров между министрами иностранных дел НАТО на прошлой неделе.

Как это может быть чем-то, кроме масштабной стратегической ошибки Путина?

– заметил один из высокопоставленных чиновников США.

Ожидается, что Финляндия подаст заявку в июне, а Швеция – сразу после нее, несмотря на предупреждение России, что членство приведет к "уничтожению страны". Это произошло после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что пора пересмотреть свою позицию относительно НАТО, а шведский лидер Магдалена Андерссон отказалась исключить заявку.

Финляндию, имеющую длинную границу с Россией, захватила Красная армия в 1939 году. Страна не была членом оборонного альянса времен холодной войны, а вместо этого предпочитала организовать собственную защиту.

Однако после вторжения России в Украину финские СМИ провели опрос общественного мнения. Он показал, что большинство сейчас выступают за присоединение к НАТО. В свою очередь Швеция проводит обзор своей безопасности, который должны завершить в конце апреля.

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