Продолжаются переговоры с партнерами: есть ли у Украины возможность принять самолеты Gripen

Украина продолжает переговоры со Швецией о получении истребителей Gripen после того, как Швеция вступила в НАТО. Украина технически готова принять на своей территории эти истребители, как и F-16, более того последние уже были в Украине в 2012 и 2018 годах.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что Украина принимала в 2012 году самолеты F-16 в Миргороде. Тогда они выполняли задание по безопасности по "прикрытию" одного европейского мероприятия, который проходил в Киеве. В 2018 году F-16 применялись в учениях "Чистое небо", тогда самолеты базировались на Староконстантиновской базе.

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Украина готова принять западные истребители

Свитан отметил, что в информационное пространство будут вбрасываться запугивания, что Украина якобы не готова принять истребители, однако это не так. Он отметил, что все необходимое для этого – в готовности.

"А Gripen по сравнению с F-16 обслуживать еще легче, это можно делать на полевых лагерных аэродромах. F-16 тоже не очень прихотливые самолеты, если есть базовое аэродромно-техническое оборудование. Обслуживать самолет, проводить регламентные работы в Украине не будут, это будет происходить в Европе. Никто не даст нам обслуживать самолет без сертификации", – озвучил Свитан.

Военный эксперт отметил, что осуществить предполетную подготовку, межполетную и послеполетную на территории Украины вполне реально, сделать это можно на нескольких аэродромах.

Проблема для нас в другом. Почему мы не получаем те же F-16? Потому что это политическая воля Белого дома. Пока там руководят такие, как Салливан, так называемая "Обамовская администрация", у которой есть свои определенные отношения с Москвой еще с 2014 года, Украина в достаточном количестве не получит эти истребители,

– считает Свитан.

Осенью 2023 года украинские пилоты успешно прошли ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen. Тогда министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что украинские пилоты получили разрешение на испытательные полеты. Подготовка предусматривала испытательные полеты на самолетах и тренажерах, инструктаж наземного персонала.