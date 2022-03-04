Швеция направила 500 миллионов крон в поддержку ВСУ
Источник:твиттер Дениса Шмыгаля
Циничное нападение России на Украину осудил весь цивилизованный мир. Украинские партнеры продолжают помогать нашей стране. В частности, Швеция выделила на ВСУ 500 миллионов крон.
Украинские защитники продолжают мужественно и самоотверженно бороться против российских захватчиков. Их героизмом восхищается весь мир.
Актуально Шведы едут воевать в Украину против агрессора, – СМИ
Швеция направила 500 миллионов крон на ВСУ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Швеция направила 500 миллионов крон для поддержки Вооруженных сил Украины.
Только что средства поступили на счета НБУ. Благодарен премьер-министру Магдалене Андерссон и правительству Швеции за финансовый вклад. Каждый шаг в поддержку ВСУ приближает победу Украины!
– добавил премьер.
Заметьте, в Швеции недавно сообщили, что окажут немалую помощь украинским защитникам. Правительство страны обещало направить ВСУ 5 тысяч противотанковых ракетных установок, 5 тысяч бронежилетов, 5 тысяч шлемов и 135 тысяч полевых пайков.
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