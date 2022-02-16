В правительстве страны отмечают, что они имеют право на выбор своей политики безопасности. Он остается без изменений – заявки на членство в НАТО не будут подаваться.

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Решения Швеции поддержат стабильность в регионе

Глава шведского МИД убеждена, что неучастие страны в военных союзах способствует стабильности и безопасности в Северной Европе.

Наша ситуация с безопасностью серьезная. Все больше наблюдается конфронтационная риторика и военные действия России видимые и нет. Усиленное российское военное присутствие у границ Украины и требования России по гарантиям безопасности угрожают самой сути европейского порядка безопасности,

– сказала Линде.

По ее словам, порядок европейской безопасности даже не стоит обсуждать. А для него имеет важное значение защита суверенитета и территориальной целостности Украины. Министр подчеркнула, что Украина, как и Швеция, имеет право делать свой собственный выбор политики безопасности.

Россия не имеет права диктовать их посредством угроз и насилия. Нормы международного права о государственном суверенитете и политической независимости являются частью европейского порядка безопасности,

– заявила Линде.

Как Швеция поддерживает Украину

На фоне обострения между Украиной и Россией экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмусен заявлял, что в случае необходимости Швеция и Финляндия могут стать членами Альянса за 1 ночь, так как отвечают критериям и стандартам. Из-за угрозы вторжения России в Украину Швеция возобновила агентство психологической защиты от фейков и паники.

Швеция и еще четыре страны запустили Партнерский фонд для укрепления Украины (PFRU). Он направлен на помощь Киеву противостоять вооруженной агрессии Москвы. Правительство Швеции уже выделяло для фонда 5,4 миллиона долларов.

Несмотря на это, страна заявляла, что не будет поставлять Украине оружие. В течение 7 лет пообещали выделять нашему государству 22 миллиона евро на развитие реформ.

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