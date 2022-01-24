Об этом глава МИД Швеции сообщила прессе перед заседанием Совета по иностранным делам 24 января.
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Мы поддерживаем Украину по многим позициям: это и участие в обучении в секторе безопасности и обороны, но, прежде всего, путем большой помощи в области реформ, которую мы считаем. Мы также готовы участвовать в сотрудничестве по кибербезопасности, которое обещал ЕС, если Украина захочет. Но, прежде всего, это сильная политическая помощь,
– сказала она.
Анн Линде отметила, что Швеция не экспортирует оружие в страны, находящиеся в состоянии конфликта.
Швеция не планирует эвакуацию
По ее словам, шведское государство еще не планирует эвакуировать свой персонал из посольства в Украине.
"У нас есть планирование на случай чрезвычайной ситуации для посольства в Киеве – равно как и для других дипломатических миссий, но сейчас это не нужно", – подчеркнула глава МИД.
Войска помощи Украине: коротко
- Эстония передает Украине противотанковые Javelin, а в Латвии приняли решение передать Украине летальное и нелетальное оружие.
- В то же время, Чехия готовится предоставить Украине артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра.
- Канада передаст Украине 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопросы поставки военного оборудования.
- Великобритания предоставила Украине противотанковое вооружение. Оно предназначено для оборонительных целей.
- Из Соединенных Штатов приедут транспортные вертолеты, приобретенные для афганских солдат.