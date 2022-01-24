Про це глава МЗС Швеції повідомила пресі перед засіданням Ради із закордонних справ 24 січня.

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Ми підтримуємо Україну за багатьма позиціями: це і участь у навчанні в секторі безпеки та оборони, але насамперед шляхом великої допомоги в галузі реформ, яку ми вважаємо. Ми також готові брати участь у співпраці з питань кібербезпеки, яку обіцяв ЄС, якщо Україна захоче. Але, перш за все, це сильна політична допомога,

– сказала вона.

Анн Лінде зазначила, що Швеція не експортує зброю до країн, які перебувають у стані конфлікту.

Швеція не планує евакуацію

За її словами, шведська держава ще не планує евакуацію свого персоналу з посольства в Україні.

"У нас є планування на випадок надзвичайної ситуації для посольства у Києві – так само як і для інших дипломатичних місій, але зараз це не потрібне", – наголосила глава МЗС.

Зверніть увагу! Міністерка наголосила, що "для запровадження нових санкцій проти Росії не буде потрібно повномасштабного вторгнення, достатньо якогось нападу".

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