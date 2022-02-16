В уряді країни відзначають, що мають право на вибір своєї політики безпеки. Він залишається без змін – заявки на членство в НАТО не подаватимуть.
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Рішення Швеції підтримає стабільність у регіоні
Очільниця шведського МЗС переконана, що неучасть країни у військових союзах сприяє стабільності та безпеці у Північній Європі.
Наша ситуація із безпекою серйозна. Дедалі більше спостерігається конфронтаційна риторика і військові дії Росії – видимі і ні. Посилена російська військова присутність біля кордонів України та вимоги Росії щодо гарантій безпеки загрожують самій суті європейського порядку безпеки,
– сказала Лінде.
За її словами, порядок європейської безпеки не варто навіть обговорювати. А для нього має важливе значення захист суверенітету та територіальної цілісності України. Міністерка наголосила, що Україна, як і Швеція, має право робити свій власний вибір безпекової політики.
Росія не має права диктувати їх за допомогою погроз та насильства. Норми міжнародного права про державний суверенітет та політичну незалежність є частиною європейського порядку безпеки,
– заявила Лінде.
Як Швеція підтримує Україну
- На фоні загострення між Україною та Росією ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмусен заявляв, що якщо буде така потреба, то Швеція та Фінляндія можуть стати членами Альянсу за 1 ніч, бо відповідають критеріям та стандартам. Через загрозу вторгнення Росії до України, Швеція відновила агентство психологічного захисту від фейків та паніки.
- Швеція та ще 4 країни запустили Партнерський фонд для зміцнення України (PFRU). Він спрямований допомогти Києву протистояти збройній агресії Москви. Уряд Швеції вже виділяв для фонду 5,4 мільйона доларів.
- Попри це країна заявляла, що не буде постачати Україні зброю. Натомість упродовж 7 років пообіцяли виділяти нашій державі 22 мільйони євро на розвиток реформ.
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