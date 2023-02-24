Швеция хочет предоставить Украине десятки танков, и не только Leopard, – Spiegel

Правительство Швеции приняло решение о присоединении к танковой коалиции и планирует передать Украине 10 модернизированных танков Leopard 2 для борьбы с российской агрессией.

По информации издания, правительство в Стокгольме хочет предоставить Украине в целом 10 танков Leopard типа 2A6 и 2A5 для плановой оснастки двух украинских танковых батальонов.

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Отмечают, что танки могут быть использованы в первую очередь в качестве дополнения в комплект танков, которые Германия сейчас собирает для Украины.

Берлин пообещал поставить 14 моделей 2A6 со складов Бундесвера для батальона, который должен быть оснащен 31 танком Leopard 2.

Следует отметить, что Швеция предоставила несколько пакетов военной и гражданской помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России год назад. Последняя часть помощи включает в себя бронированные боевые машины пехоты и передовую артиллерийскую систему Archer.

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