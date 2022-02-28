Швеция передаст украинским военным много оружия и защиты

Швеция передаст украинским вооруженным силам 5000 противотанковых ракетных установок, 5000 бронежилетов, 5000 шлемов и 135 тысяч полевых пайков.

Об этом сообщает посольство со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Анну Линде. Она отметила, что помощь также включает более 47 миллионов евро для Вооруженных сил Украины.

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Украинцы, в это трудное время Швеция вместе с вами,

– заявила министр иностранных дел Швеции.

Также в посольстве добавили, что выделяют дополнительные 9,5 миллионов евро гуманитарной помощи. А общая сумма поддержки составляет почти 131 миллион евро.

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