Россия планирует нарастить количество подводных лодок. Согласно отчету, который располагает Швецией, уже к 2030 году страна-террористка собирается увеличить свой флот до 30 единиц.

В ответ Швеция собирается усилить свое военное присутствие в акватории Балтийского моря. В настоящее время во флоте страны есть четыре субмарина. Чтобы перезагрузить его, Швеция планирует привлечь две новые подводные лодки.

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Прогнозируют, что "Блэкинге" и "Сконе" введут в действие уже через несколько лет. Называют 2027 и 2028 год. "Блекинге" и "Сконе" станут первыми подводными лодками, которые Швеция построит за последние десятилетия. В стране подчеркнули, что имеют долгую историю строительства подводных лодок. В то же время "Блэкинге" и "Сконе" станут новым и важным шагом для Швеции.

Ожидается, что среди задач новых подводных лодок будет противодействовать морским операциям России в акватории Балтийского моря.

Страны Северной Европы

В целом, страны Северной Европы выбрали курс на обновление своего подводного флота. В частности, четыре подлодки недавно заказала Норвегия. Также над аналогичной покупкой задумались Нидерланды. Дания еще в 2004 году простилась со своим подводным флотом, однако на фоне ситуации в мире задумалась о его восстановлении.

Как Швеция помогает Украине

Швеция собралась увеличить производство 155-миллиметровых боеприпасов, чтобы передать их Украине Для этого страна подписала соглашение об увеличении производственных мощностей артиллерийских боеприпасов в стране. Швеция готова сделать следующий важный шаг, чтобы ускорить инвестиции в свои производственные мощности.