Швеция заявила, что российские истребители нарушили ее воздушное пространство

Швеция сообщила о нарушении своего воздушного пространства четырьмя российскими истребителями. Это произошло в среду, 2 марта.

Воздушные силы Швеции провели операцию по Jas 39 Gripen (шведские истребители) относительно готовности к реагированию. Соответствующий инцидент официально задокументирован.

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Подробности от шведских ВВС

Командующий ВВС страны Карл-Йохан Эдстрем уточнил, что речь идет о двух российских Су-27 и еще двух Су-24. Нарушение воздушного пространства было непродолжительным и произошло восточнее Готланда.

На фоне текущей ситуации мы очень серьезно относимся к этому инциденту. Это непрофессиональное и безответственное действие со стороны России,

– подчеркнул командующий.

"Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию", – заверил шведский военный.

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