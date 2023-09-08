Собственно, в первые дни полномасштабного вторжения был создан Интернациональный легион обороны ВСУ. В него вступил швед Оливер. Об этом военнослужащем проект "Легионеры свободного мира. Антитеррор" снял фильм, – сообщает 24 Канал.

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"Семья знала, что я должен уехать"

Как отметил Оливер, его подтолкнула к службе в Вооруженных силах семейная история. 24 февраля – день, когда началась широкомасштабная война – является также Днем Независимости Эстонии. Там живет немало родных для бойца.

Этот праздник для нас важен. Это было довольно странно, потому что мы собирались праздновать День Независимости в тот же день, когда Россия ворвалась в Украину. Еще до этого я сказал своей семье, что, если война начнется, я должен уехать. Поэтому они знали, что этот процесс уже был запущен.

Отметим, что до 24 февраля 2022 года Оливер работал менеджером в пекарне в Швеции, а также играл в дэз-метал группе. Военную карьеру завершил восемь лет назад, а служил в шведской армии с 1996 года. Среди прочего, участвовал в операциях в таких странах:

Косово;

Север Македония;

Афганистан;

Либерия.

Фильм о военном Интернациональном легионе Оливера: проект "Легионеры свободного мира. Антитеррор"

По словам легионера, уже через неделю после вступления в лавы ВСУ все его собратья стали для него семьей. То есть, он знал о них абсолютно все.

Тебе доподлинно известно, за какую футбольную команду болеет твой товарищ, почему он не пьет кофе, и как он спит. Вы очень быстро становитесь братьями и сестрами друг для друга, и это поражает. Все это касается и погибших собратьев. Все они были отличными солдатами. Я горжусь тем, что служил с ними. И я надеюсь встретиться с ними всеми в Вальгалле.

Кроме того, Оливер рассказал о самом ожесточенном бое, в котором ему пришлось принять участие как бойцу группы огневой поддержки двух штурмовых групп. Как он констатировал, штурмовые отряды должны были занять вражеские огневые позиции и оттеснить противника обратно к посадке.

"Целое утро по нам вели постоянный огонь два танка и одна "Рапира", а также со стороны посадки по нам стреляли российские солдаты. Поэтому мы стреляли в ту посадку, пожалуй, из всего, что у нас было... Мы хорошо прочесали эту лесополосу и прижали противника к земле", – сказал швед.



Досье о бойце Интернационального легиона Оливере / Скриншот из фильма

Вспомним напоследок, что 24 Канал несколько месяцев назад публиковал колонку Оливера о его службе в Вооруженных Силах, беспорядках в окопах россиян, тяжелом бое и выборе защищать Украину от оккупантов. Детальнее – по ссылке.