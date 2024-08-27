Шведские неонацисты обсуждали расправу над министром юстиции, – СМИ

Члены неонацистской группировки "Северное движение сопротивления" обсуждали в закрытых чатах возможность убийства главы министерства юстиции Швеции Гуннара Стрёммера на почве антисемитизма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в расследовании газеты Aftonbladet.

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Члены "Северного движения сопротивления" начали говорить о Гуннаре Стрёммере после того, как один из участников чата поделился интервью с министром. Отмечается, что в нем мужчина говорил об ограничении свободы объединения для нацистских групп и других радикальных группировок.

"Спонтанно я чувствую, что мог бы представить, как убиваю еврейского лакея Гуннара Стрёммера и получить пожизненное заключение. Мои ощущения подсказывают мне, что это был бы праведный поступок", – написал в ответ один из членов "Северного движения сопротивления".

Другой в свою очередь добавил, что "тоже так думает".

В чате, с которым ознакомился Aftonbladet, также были антисемитские заявления. Кроме этого, там содержались прославление Адольфа Гитлера и угрозы в адрес геев, угрозы в сторону левоцентристских политиков, в частности экс-премьера Магдалены Андерссон.