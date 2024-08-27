Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в розслідуванні газети Aftonbladet.

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Неонацисти обговорювали розправу над міністром юстиції Швеції

Члени "Північного руху опору" почали говорити про Гуннара Стрьоммера після того, як один із учасників чату поділився інтерв'ю з міністром. Зазначається, що в ньому чоловік говорив про обмеження свободи об'єднання для нацистських груп та інших радикальних угруповань.

"Спонтанно я відчуваю, що міг би уявити, як убиваю єврейського лакея Гуннара Стрьоммера і отримати довічне ув'язнення. Мої відчуття підказують мені, що це був би праведний вчинок", – написав у відповідь один із членів "Північного руху опору".

Інший своєю чергою додав, що "теж так думає".

У чаті, з яким ознайомився Aftonbladet, також були антисемітські заяви. Крім цього, там містилися прославляння Адольфа Гітлера і погрози на адресу геїв, погрози в бік лівоцентристських політиків, зокрема експрем’єрки Магдалени Андерссон.