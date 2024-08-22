47-річна кронпринцеса Вікторія навчатиметься у Шведському університеті оборони. У неї буде звання курсантки.

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Разом з іншими курсантами принцеса вивчатиме тактику, військову науку та стратегію. Вона показала своє перше фото у зеленій військовій формі.

Зараз я прагну вкласти всю свою енергію в офіцерську підготовку, щоб у майбутньому якнайкраще представляти Швецію і шведські збройні сили. Я з нетерпінням чекаю на цікаве і корисне навчання разом з моїми новими одногрупниками!

– поділилася кронпринцеса Вікторія.



Кронпринцеса Вікторія / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принцеса Вікторія є старшою донькою короля Карла XVI Густава. Ймовірно, після смерті батька вона обійме престол. У цьому випадку вона представлятиме військо Швеції. Це історична традиція: перед вступом на престол спадкоємці повинні мати військовий досвід.

Нагадаємо, у листопаді минулого року кронпринцеса Вікторія разом зі чоловіком, принцом Даніелем, відвідала українських військових, які проходили навчання в рамках операції Interflex у Великій Британії.