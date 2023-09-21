Иоганн Фредрикссон впервые приехал в Украину во время Оранжевой революции. За время полномасштабной войны России против Украины уже 11 раз приезжал в прифронтовые населенные пункты. Его цель – осветить полномасштабную войну в Украине.
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Что об атаке дроном рассказал шведский журналист
Иоганн Фредрикссон за время своей работы освещал войну в Боснии, Сербии, Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия. В свое время он был в Украине несколько раз. В частности, работал на Донбассе и в Крыму, когда Россия проводила фейковый референдум.
Поэтому я освещаю события в Украине уже не первый раз, и это моя одна из любимых стран, где можно работать,
– рассказал журналист.
Иоганн Фредрикссон в июне 2023 года был на Запорожье, когда Россия взорвала Каховскую ГЭС. Он вспоминает, что тогда произошла крупная экологическая катастрофа, поэтому они делали репортажи об этом, а также о том, что люди страдают от российских бомб.
Был в Запорожье журналист и 19 сентября 2023 года. Тогда он приехал в прифронтовой Степногорск в Пологовском районе, чтобы пообщаться с местными жителями. Тогда их машину атаковал российский беспилотник.
Мы стараемся записывать рассказы людей, делать фотографии разрушенных домов, и вот когда мы делали все это, то вдруг услышали, как дрон летит и приближается. Это было всего в нескольких метрах от моей головы, и все, что я мог сделать – это сразу упасть на землю,
– вспомнил корреспондент.
По его словам, за все время его профессиональной работы этот опыт был самым плохим. К счастью, все люди уцелели, ведь в момент удара съемочная группа и сопровождавшие их полицейские стояли в 25 метрах от автомобиля. Машина, все личные вещи журналистов и техники сгорели.
"Мы все счастливчики. Это была прямая атака дрона по нам. Все наши вещи сгорели. Приблизительная сумма ущерба свыше 20 тысяч долларов, это много, но это не является чем-то чрезвычайным, потому что украинцы переживают страшные события ежедневно, они имеют схожий опыт каждый день. Мы не жертвы этой войны, жертвы этой войны – это гражданское население Украины, и потому мы здесь", – заявил журналист.
Он также объяснил, что психологически работать тяжело, однако он будет продолжать.
"...Мы не паникуем, не эвакуируемся из этой страны, потому что мы хотим остаться и продолжать освещать эту борьбу, эту войну", – подытожил Иоганн Фредрикссон.
Что известно об атаке по авто шведских журналистов
- Ориентировочно в 11:30 19 сентября российские захватчики дроном ударили по машине шведской съемочной группы – Даниэля Здольсека и Йогана Фредриксона. Они уцелели, ведь не находились в автомобиле. Однако вся их техника и вещи сгорели.
- На инцидент уже отреагировали в Швеции. В частности, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал, что эта ситуация абсолютно ужасающая. По его словам, должно начаться тщательное расследование.
- Шведский подполковник Йоаким Паасикиви убежден, что российские захватчики сознательно атаковали журналистов, ведь у них были отметки Press.
- В нашем МИДе сказали, что решительно осуждают атаку российского беспилотника на съемочную группу TV4 и отметили, что все журналисты имели четкие отметки Press. Подробнее об инциденте читайте по ссылке.