Сегодня, 16 сентября, в одном из районов Запорожья загорелся пожар. Ее мог повлечь русский дрон.

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Информация уточняется

По данным начальника Запорожской военной администрации, в областном центре загорелся пожар. Он сообщил об этом в 18.55.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать вражеский беспилотник неопределенного типа,

– говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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