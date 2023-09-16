Сегодня, 16 сентября, в одном из районов Запорожья загорелся пожар. Ее мог повлечь русский дрон.
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Информация уточняется
По данным начальника Запорожской военной администрации, в областном центре загорелся пожар. Он сообщил об этом в 18.55.
По предварительным данным, причиной возгорания мог стать вражеский беспилотник неопределенного типа,
– говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Россия кроет Запорожье огнем
- Российские оккупанты вечером 12 сентября атаковали Запорожский район. Это произошло, когда на территории области продолжалась воздушная тревога. Воздушная тревога была объявлена на территории области еще в 16:44. Впоследствии СМИ сообщили о взрыве. Юрий Малашко – глава Запорожской ОВА – в эфире телемарафона рассказал детали, информирует 24 Канал.
- Утром 8 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов города Запорожья. Взрыв раздался около 6:20. В результате вражеской атаки пострадал мужчина. Ему оказали всю необходимую помощь.
- Российские военные утром 7 сентября атаковали Запорожье. Враг применил баллистическое вооружение. Оккупанты попали по Запорожскому району. Об этом сообщил глава ОВА. В 10:35 в воздушных силах предупредили, что в Запорожской области угроза применения баллистического вооружения. Уже вскоре СМИ сообщили о взрыве.