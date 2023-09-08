В результате вражеской атаки пострадал мужчина. Ему оказали всю необходимую помощь.

К теме В Запорожье раздались взрывы: враг снова попал баллистикой

Детали ракетного удара по Запорожью

В результате атаки возникли два очага пожара: первый – в административном двухэтажном здании, второй – в газовом модуле поблизости.

В результате вражеской атаки пострадал мужчина, которого сотрудники полиции до прибытия подразделений ГСЧС вывели из помещения админздания и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.

Благодаря действиям пожарных удалось не допустить взрыва цистерн с метаном,
– отметили правоохранители.

Последствия вражеского обстрела Запорожья: смотрите видео

Оккупанты цинично обстреливают Запорожье: последние новости

  • В Запорожье утром 6 сентября раздался мощный взрыв. Это случилось, когда на Юге объявили воздушную тревогу.
  • Позже стало известно, что захватчики нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела понес разрушения объект гражданской инфраструктуры. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
  • В результате атаки понес разрушения объект гражданской инфраструктуры. Сейчас известно о двух пострадавших – работниках предприятия.
  • Секретарь городского совета Анатолий Куртев отметил, что в результате взрывной волны в нескольких многоэтажках и учебных заведениях вылетели окна.
  • Кроме этого, 7 сентября начальник ОВА сообщил, что враг попал по Запорожскому району. Предварительно известно об ударе баллистическим оружием.
  • А 22 августа в Запорожье под вражеский обстрел попало предприятие. На месте вспыхнул пожар.