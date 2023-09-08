В результате вражеской атаки пострадал мужчина. Ему оказали всю необходимую помощь.

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В результате атаки возникли два очага пожара: первый – в административном двухэтажном здании, второй – в газовом модуле поблизости.

В результате вражеской атаки пострадал мужчина, которого сотрудники полиции до прибытия подразделений ГСЧС вывели из помещения админздания и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.

Благодаря действиям пожарных удалось не допустить взрыва цистерн с метаном,

– отметили правоохранители.

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