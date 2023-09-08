Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. Йому надали всю необхідну допомогу.

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Внаслідок атаки виникло два осередки пожежі: перший – в адміністративній двоповерховій будівлі, другий – у газовому модулі поблизу.

У результаті ворожої атаки постраждав чоловік, якого співробітники поліції до прибуття підрозділів ДСНС вивели з приміщення адмінбудівлі та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації.

Завдяки діям вогнеборців вдалося не допустити вибуху цистерн з метаном,

– зазначили правоохоронці.

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