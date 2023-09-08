Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. Йому надали всю необхідну допомогу.
До теми У Запоріжжі пролунали вибухи: ворог знову поцілив балістикою
Деталі ракетного удару по Запоріжжю
Внаслідок атаки виникло два осередки пожежі: перший – в адміністративній двоповерховій будівлі, другий – у газовому модулі поблизу.
У результаті ворожої атаки постраждав чоловік, якого співробітники поліції до прибуття підрозділів ДСНС вивели з приміщення адмінбудівлі та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації.
Завдяки діям вогнеборців вдалося не допустити вибуху цистерн з метаном,
– зазначили правоохоронці.
Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя: дивіться відео
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- Згодом стало відомо, що загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. На жаль, не минулося без постраждалих.
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- Окрім цього, 7 вересня начальник ОВА повідомив, що ворог поцілив по Запорізькому району. Попередньо, відомо про удар балістичним озброєнням.
- А 22 серпня у Запоріжжі під ворожий обстріл потрапило підприємство. На місці спалахнула пожежа.