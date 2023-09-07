Окупанти поцілили по Запорізькому району. Про це повідомив очільник ОВА, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя

О 10:35 У Повітряних силах попередили, що в Запорізькій області загроза застосування балістичного озброєння. Уже незабаром ЗМІ повідомили про вибух.

Близько 11 години начальник ОВА підтвердив, що ворог поцілив по Запорізькому району.

Попередньо, відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби,

– зазначив Юрій Малашко.

Посадовець закликав залишатися в укриттях і не ігнорувати сповіщення про небезпеку.

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