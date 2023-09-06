Російські загарбники могли запустити "Шахеди". Про це в соцмережах написали Повітряні сили ЗСУ.

До теми І ППО, й українці мають готуватися: яких ударів від Росії слід чекати

До українців звернулися з важливим повідомленням

Як попередили у ПС, росіяни могли запустити декілька груп ударних безпілотників. Мовиться про дрони типу Shahed.

Українців попросили слідкувати за повідомленнями на випадок зміни обстановки. Також їх закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Трохи пізніше у Повітряних силах повідомили, що існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА для жителів Сумщини.

Що сказали Сили оборони Півдня

Сили оборони Півдня також попередили жителів України про високий рівень ракетної загрози. Адже надвечір російські загарбники вивели у Чорне море надводний ракетоносій. Це фрегат "Адмірал Ессен", який може бути споряджений 8 "Калібрами".

За сигналом повітряної тривоги варто переходити в укриття. Попереджені – отже озброєні. Не панікуємо, а реагуємо: оперативно і грамотно,

– мовиться у повідомленні.

Українців закликали берегти себе так, як Сили оборони бережуть Україну.

Що відомо про останню атаку Росії