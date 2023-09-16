Сьогодні, 16 вересня, в одному з районів Запоріжжя зайнялася пожежа. Її міг спричинити російський дрон.
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Інформація уточнюється
За даними начальника Запорізької військової адміністрації, у обласному центрі зайнялась пожежа. Він повідомив про це о 18:55.
За попередніми даними, причиною займання міг стати ворожий безпілотник невизначеного типу,
– мовиться в повідомленні.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Росія криє Запоріжжя вогнем
- Російські окупанти увечері 12 вересня атакували Запорізький район. Це сталося, коли на території області тривала повітряна тривога. Повітряну тривогу оголосили на території області ще о 16:44. Згодом ЗМІ повідомили про вибух. Юрій Малашко – очільник Запорізької ОВА – в ефірі телемарафону розповів деталі, інформує 24 Канал.
- Зранку 8 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. Вибух пролунав близько 6:20. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. Йому надали всю необхідну допомогу.
- Російські військові вранці 7 вересня атакували Запоріжжя. Ворог застосував балістичне озброєння. Окупанти поцілили по Запорізькому району. Про це повідомив очільник ОВА. О 10:35 У Повітряних силах попередили, що в Запорізькій області загроза застосування балістичного озброєння. Уже незабаром ЗМІ повідомили про вибух.