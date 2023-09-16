Сьогодні, 16 вересня, в одному з районів Запоріжжя зайнялася пожежа. Її міг спричинити російський дрон.

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Інформація уточнюється

За даними начальника Запорізької військової адміністрації, у обласному центрі зайнялась пожежа. Він повідомив про це о 18:55.

За попередніми даними, причиною займання міг стати ворожий безпілотник невизначеного типу,

– мовиться в повідомленні.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

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