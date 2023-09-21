Йоган Фредрікссон вперше приїхав в Україну під час Помаранчевої революції. За час повномасштабної війни Росії проти України вже 11 разів приїжджав у прифронтові населені пункти. Його мета – висвітлити повномасштабну війну в Україні.

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Що про атаку дроном розповів шведський журналіст

Йоган Фредрікссон за час своєї роботи висвітлював війну в Боснії, Сербії, Афганістані та інших країнах, в яких велися бойові дії. Свого часу він був в Україні декілька разів. Зокрема, працював на Донбасі та в Криму, коли Росія проводила фейковий референдум.

Тож я висвітлюю події в Україні вже не вперше, і це моя одна з улюблених країн, де можна працювати,

– розповів журналіст.

Йоган Фредрікссон в червні 2023 року був на Запоріжжі, коли Росія підірвала Каховську ГЕС. Він пригадує, що тоді сталася велика екологічна катастрофа, тож вони робили репортажі про це, а також про те, що люди потерпають від російських бомб.

Був на Запоріжжі журналіст і 19 вересня 2023 року. Тоді він приїхав до прифронтового Степногірська що у Пологівському районі, щоб поспілкуватися з місцевими жителями. Тоді їхню машину атакував російський безпілотник.

Ми намагаємося записувати розповіді людей, робити фотографії зруйнованих будинків, і ось, коли ми робили все це, то зненацька почули, як дрон летить і наближається. Це було всього за декілька метрів від моєї голови, і все, що я міг зробити – це одразу впасти на землю,

– пригадав кореспондент.

За його словами, за увесь час його професійної роботи цей досвід був найгіршим. На щастя, всі люди вціліли, адже в момент удару знімальна група та поліцейські, які їх супроводжували, стояли за 25 метрів від автівки. Машина, всі особисті речі журналістів та техніка згоріли.

"Ми всі щасливчики. Це була пряма атака дрона по нас. Всі наші речі згоріли. Приблизна сума збитків понад 20 тисяч доларів, це багато, але це не є чимось надзвичайним, тому що українці переживають страшні події щодня, вони мають схожий досвід щодня. Ми не жертви цієї війни, жертви цієї війни – це цивільне населення України, і тому ми тут", – заявив журналіст.

Він також пояснив, що психологічно працювати важко, проте він продовжуватиме.

"...Ми не панікуємо, не евакуюємося з цієї країни, тому що ми хочемо залишитися і продовжувати висвітлювати цю боротьбу, цю війну", – підсумував Йоган Фредрікссон.

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