Інцидент стався 19 вересня о 11:30. Російські загарбники атакували транспорт Даніеля Здольсека та Йогана Фредріксона.

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Що відомо про цю атаку

Шведські журналісти вижили. У момент атаки репортер Йоган Фредрікссон та фотограф Даніель Здольсек не перебували в автівці. Український продюсер Олександр Павлов, який був разом з ними, отримав легкі поранення. Також постраждали двоє співробітників поліції, які супроводжували знімальну групу.



Журналісти зі Швеції / Фото з соцмереж

Цього разу нам пощастило. Російська ракета, яку ми отримали з безпілотника, влучила прямо у двері нашого автомобіля. На щастя, в машині нікого не було. Усе це було дуже близько від нас,

– сказав Фредріксон.

В результаті росіяни знищили автомобіль разом зі знімальним обладнанням. Іноземці висвітлювали у Запорізькій області контрнаступ ЗСУ. Обидва журналісти мали бронежилети з написом "преса" англійською.



Знищене росіянами авто / Фото з соцмереж

Як відреагувала Швеція

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав цю ситуацію абсолютно жахливою.

Це підкреслює, що війна постійно зачіпає людей, які є абсолютно цивільними, і які перебувають там з інших причин,

– сказав він.

Голова шведського уряду припустив, що почнеться ретельне розслідування. Також Крістерссон заявив, що Росія намагається зменшити присутність журналістів, щоб вони менше висвітлювали війну.

А шведський підполковник Йоакім Паасіківі заявив, що росіяни свідомо атакували журналістів. Він зауважив, що у членів команди були позначки Press. На його думку, боєприпас мав невеликий заряд вибухівки. Паасіківі припустив, що росіяни працювали з двох БпЛА. Один дрон міг проводити розвідку та надавати інформацію про цілі у конкретному районі.

Як відреагувала Україна

Речник МЗС України Олег Ніколенко написав у соцмережах, що відомство рішуче засуджує атаку російського безпілотника на знімальну групу TV4. Він наголосив, що на всіх журналістах були чіткі позначки Press. Ніколенко назвав цей інцидент ще одним воєнним злочином Росії проти журналістів.

Також напад росіян на представників ЗМІ прокоментувала голова Запорізької обласної ради Олена Жук. Вона назвала цю подію відвертою атакою на пресу. Жук наголосила, що це був навмисний напад зі зрозумілою метою. За її словами, цей інцидент слід розцінювати як спробу вбивства працівників преси та ЗМІ.

Росіяни атакують журналістів