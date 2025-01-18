Швеция впервые отправила солдат к российской границе

Шведские солдаты впервые развернулись за границей в рамках НАТО. 600 военных прибыли в Латвию для охраны границы с Россией.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на SVT. Это исторический шаг для Швеции, которая присоединилась к постоянным силам НАТО в Балтийском регионе.

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Шведы на границе с Россией

Около 600 шведских солдат совершили первое наземное развертывание за пределами Швеции в рамках своих обязательств как союзников НАТО. Батальон был транспортирован на корабле в Ригу и начал охрану латвийской границы с Россией на следующие шесть месяцев.

Мы или атакуем, или обороняемся, или задерживаемся,

– сказал подполковник Хенрик Росдаль.

С момента прибытия шведы активно готовятся к возможным вызовам, в том числе и через постоянную тренировку и физическую подготовку.

Подготовка и переброска: отправка батальона за считанные дни

Переход в Латвию проходил под большим уровнем безопасности.

Всего за пару дней перевозим весь батальон, транспортные средства, личный состав и все необходимое для того, чтобы в худшем случае быть готовыми действовать в условиях войны,

– рассказал менеджер по коммуникациям Южного Сконе полка P7 Маркус Нильссон.

Новая миссия шведских солдат является важным шагом для поддержания стабильности в Балтийском регионе. Командир дивизии НАТО в странах Балтии Джетте Альбинус подчеркнул высокую квалификацию и боевую готовность шведских военных.

Эта операция является частью концепции НАТО "Передовые сухопутные войска", предусматривающей развертывание подразделений НАТО в странах, граничащих с Россией, с целью сдерживания потенциальных агрессивных действий.

Операция в Латвии происходит на базе Адажи и является важной частью обеспечения коллективной безопасности НАТО.

