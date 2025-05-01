Ледник "похоронил" село в Швейцарских Альпах: жуткие кадры момента обвала и последствий

В Швейцарии произошел рекордный обвал ледника, который уничтожил почти 90% села Блаттен. Масштабный оползень зафиксировали на видео, а сейчас в сети показали разрушительные последствия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

Важно В Швейцарских Альпах произошел рекордный обвал ледника: уничтожено почти все село

Жуткие кадры обвала в Швейцарии

В Швейцарских Альпах произошел крупнейший обвал ледника за столетие. Так, с ледника Берч произошел масштабный оползень, который почти полностью уничтожил село Блаттен. Момент оползня попал на видео.

Рекордный обвал с ледника в Швейцарии: смотрите видео

Как происходил обвал: смотрите видео

Сейчас в районе, где произошел оползень, существует угроза наводнений и новых обвалов. Потоки реки Лонц и ручья Гизентелла заблокированы из-за оползня и камней. Местные власти начали эвакуацию соседних от Блаттена населенных пунктов, ведь ситуация оценивается как критическая.

На опубликованных в сети кадрах видно, что ранее цветущее село оказалось под завалами. Мощный селевой поток буквально "похоронил" Блаттен, оставив лишь руины.

Швейцарские Альпы после обвала – больше в галерее

К счастью, обошлось без жертв, ведь ранее власти провели эвакуацию местного населения и животных.

Сейчас село Блаттен полностью затопило. По приблизительным оценкам, 90% домов были уничтожены или затоплены.

Момент обвала ледника и жуткие последствия: смотрите видео

Село в Швейцарии после обвала: смотрите видео

Сейчас вода в районе села Блаттен продолжает накапливаться, поэтому существует серьезная угроза дальнейших разрушений. Геологи отмечают, что поток невозможно контролировать, поэтому местных жителей ближайших районов нужно эвакуировать.