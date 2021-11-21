Инцидент произошел днем ​​в субботу, 20 ноября. Соответствующий вызов поступил в экстренные службы примерно в 14:45. Пострадали 6 человек.

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Что известно о пострадавших

С потолка в торгово-развлекательном центре с высоты около 10 метров упала металлическая новогодняя звезда. В тот момент под рождественским украшением стояли посетители торгового центра. По информации полицейских, из торгового центра оперативно эвакуировали всех людей.

Карета скорой помощи доставила пострадавших в результате инцидента в ближайшие больницы. Это женщины в возрасте от 17 до 57 лет. Двое из них, 23-летняя и 26-летняя посетительницы, получили тяжелые травмы. Почему упала декорация – будут выяснять правоохранители.



Украшение упало с высоты 10 метров / Фото Bote der Urschweiz



Пострадали 6 женщин / Фото Bote der Urschweiz



Травмированных посетителей забрали в больницу / Фото Bote der Urschweiz

Досадный инцидент в магазине в Харькове

Накануне в мясном магазине Харькова ужасно травмировалась пожилая женщина. Она споткнулась и упала, лицо бабушки залилось кровью. Пострадавшая не могла самостоятельно встать и позвонила сыну, чтобы тот приехал помочь. Все это происходило на глазах продавщицы, но она никак не отреагировала, потому что якобы думала, что посетительница перебрала с алкоголем.

После этого инцидента руководство магазина решило уволить продавщицу. Женщина украла из кассы деньги за недельную оплату и скрылась. Пострадавшая находится в больнице и получает необходимую помощь от медиков. У бабушки – многочисленные травмы.