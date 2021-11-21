Інцидент трапився вдень у суботу, 20 листопада. Відповідний виклик надійшов до екстрених служб приблизно о 14:45. Постраждали 6 людей.

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Що відомо про постраждалих

Зі стелі у торгово-розважальному центрі з висоти близько 10 метрів впала металева новорічна зірка. У той момент під різдвяною прикрасою стояли відвідувачі торгового центру. За інформацією поліцейським, з торгового центру оперативно евакуювали усіх людей.

Карета швидкої допомоги доставила постраждалих внаслідок інциденту до найближчих лікарень. Це жінки, віком від 17 до 57 років. Двоє з них, 23-річна та 26-річна відвідувачки, зазнали важких травм. Чому впада декорація – з'ясовуватимуть правоохоронці.



Прикраса впала з висоти 10 метрів / Фото Bote der Urschweiz



Постраждали 6 жінок / Фото Bote der Urschweiz



Травмованих відвідувачок забрали у лікарню / Фото Bote der Urschweiz

Прикрий інцидент в магазині у Харкові

Напередодні у м'ясному магазині Харкова жахливо травмувалась літня жінка. Вона спіткнулася та впала, обличчя бабусі залилось кров'ю. Постраждала не могла самостійно встати й зателефонувала сину, аби приїхав допомогти. Все це відбувалося на очах продавчині, але вона ніяк не відреагувала, бо нібито думала, що відвідувачка перебрала з алкоголем.

Після цього інциденту керівництво магазину вирішило звільнити продавчиню. Жінка вкрала з каси гроші за тижневу оплату і втекла. Постраждала наразі перебуває в лікарні та отримує необхідну допомогу від медиків. У бабусі – численні травми.