Швейцарцы проголосовали за возможность однополым парам усыновлять детей, не являющихся родственниками одного из них. Партнерши могут рожать самостоятельно – путем получения спермы от доноров.
Ранее "Киевпрайд" мог закончиться трагедией: активистка пожаловалась на организацию
За расширение прав выступили более 60% избирателей
"За" выступили 64% участников голосования. Ни один из 26 кантонов страны не был против. Хотя накануне решительно были настроены против таких результатов представители консервативных партий и церковные группы.
Правительство должно внести изменения в законодательство
Пока результатов голосования недостаточно. Теперь эти изменения должно утвердить правительство страны. Уже потом усовершенствуют и национальное законодательство.
Министр юстиции Карин Келлер-Саттер заявила журналистам, что это означает прекращение "нынешнего неравенства в отношении", и что государство "не будет навязывать гражданам то, как они должны вести свою жизнь".
Недавно Мы разные, но равные, – Денисова выступила против дискриминации на Марше равенства
Однополые пары могут жениться еще с 2007 года
Отметим, что жениться ЛГБТ-пары в Швейцарии могут еще с 2007 года. Несмотря на это их права были достаточно ограниченными. В комитете "Брак для всех" уже заявили, что будут праздновать такое решение избирателей в Берне.