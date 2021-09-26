Швейцарці проголосували за можливість одностатевим парам усиновлювати дітей, які не є родичами одного з них. Партнерки можуть народжувати самостійно – шляхом отримання сперми від донорів.

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За розширення прав виступили понад 60% виборців

"За" виступили 64% учасників голосування. Жоден з 26 кантонів країни не був проти. Хоча напередодні рішуче були налаштовані проти таких результатів представники консервативних партій та церковні групи.

Уряд має внести зміни у законодавство

Поки що результатів голосування недостатньо. Тепер ці зміни має затвердити уряд країни. Вже потім вдосконалять і національне законодавство.

Міністерка юстиції Карін Келлер-Саттер заявила журналістам, що це означає припинення "нинішньої нерівності у ставленні", і що держава "не буде нав'язувати громадянам те, як вони повинні вести своє життя".

Нещодавно Ми різні, але рівні, – Денісова виступила проти дискримінації на Марші рівності

Одностатеві пари можуть одружуватись ще з 2007 року

Зазначимо, що одружуватись ЛГБТ-пари у Швейцарії можуть ще з 2007 року. Попри це їхні права були досить обмеженими. У комітеті "Шлюб для всіх" уже заявили, що святкуватимуть таке рішення виборців у Берні.