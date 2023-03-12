Швейцария утилизирует системы ПВО, которые могла бы передать Украине, – СМИ

Швейцария утилизирует зенитное оружие, которое теоретически могла бы передать Украине. Речь идет об утилизации 60 оборонных систем "Рапира", часть которых уже демонтирована.

Решение об утилизации ракет вызвало много споров, поскольку Швейцария могла передать эти ракеты Украине для защиты своей инфраструктуры.

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Швейцария модернизировала "Рапиры", которые закупила в 1980-х годах

"Планируется, что все системы будут демонтированы и утилизированы в рамках этих и других траншей", – сообщил представитель федерального офиса оборонных закупок Armasuisse Кай-Гуннар Сиверт.

Установка, которую Швейцария закупила в 1980-х годах, состоит из стартовой площадки и радарной системы. В 2007 году федеральное правительство вложило много денег в модернизацию.

Тогда армия закупила 2 000 современных управляемых ракет, которые сейчас также утилизируются, потому что Швейцария выводит "Рапиру" из эксплуатации с конца 2022 года.

Как Украина могла бы применить "Рапиры"

"Ракеты старые, но еще не совсем устаревшие", – отметил Петер Шнайдер, бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ).

Они могут быть очень хорошо использованы против низколетающих целей, таких как беспилотники,

– сказал военный эксперт.

"Рапирой" также можно было бы бороться с истребителями или вертолетами. По мнению Шнайдера, таким образом Украина могла бы защитить гражданскую инфраструктуру.

Член Национального совета от зеленых либералов Франсуа Пуанте, поддерживающий передачу оружия Украине, назвал абсурдным решение об утилизации оборонительного оружия в Швейцарии.

Для передачи "Рапир" не было юридических препятствий

Вице-президент Комиссии по вопросам политики безопасности отметил, что с юридической точки зрения передача "Рапиры" в Украину была возможна. Причина в том, что "Рапира" – это система британского производства.

Поэтому к ракетам применяются совсем другие правила, чем к швейцарскому оружию. Согласно решению Федерального совета от 2006 года, иностранные системы, снятые с вооружения, должны быть проданы обратно в страну-производитель в первоочередном порядке. Швейцария не должна требовать запрета на реэкспорт.

Однако Британия не посылала такой запрос Швейцарии, и федеральное правительство решило утилизировать "Рапиры" в 2019 году.

Великобритания поэтапно сняла с вооружения ракеты "Рапира" в 2021 году. В Минобороны Британии заявили в ответ на запрос, что утилизировали все ракеты еще до начала войны. Позже утилизация вызвала критику на острове. Основной тезис заключался в том, что это оружие могло бы помочь Украине.

Кроме "Рапиры", Швейцария выведет из эксплуатации многие иностранные системы вооружений в ближайшие несколько лет. К примеру, 248 боевых машин пехоты M113 и более 100 артиллерийских орудий M109. Обе системы являются американской продукцией, и обе находятся на линии фронта в Украине.