В Швейцарии военным запретили пользоваться мессенджерами
9 января 2022 , 18:57Читати новину українською
Источник:Swissinfo
В Швейцарии власти запретили военнослужащим пользоваться мессенджерами. Речь идет о Telegram, WhatsApp и Signal.
Одной из причин такого решения была необходимость гарантировать информационную безопасность. Теперь военным разрешили пользоваться только местной программой Threema.
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Она базируется в Швейцарии и не подчиняется законодательству других стран. Мессенджер работает в соответствии с нормами Европейского Союза по обеспечению сохранности данных.
Ежегодную плату, которую взимают с пользователей программы Threema, будут выплачивать из текущего бюджета армии.Обратите внимание! Согласно опросам, в Швейцарии самым популярным приложением для обмена мгновенными сообщениями среди лиц в возрасте от 16 до 64 лет является WhatsApp.
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