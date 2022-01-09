В Швейцарии военным запретили пользоваться мессенджерами

В Швейцарии власти запретили военнослужащим пользоваться мессенджерами. Речь идет о Telegram, WhatsApp и Signal.

Одной из причин такого решения была необходимость гарантировать информационную безопасность. Теперь военным разрешили пользоваться только местной программой Threema.

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Она базируется в Швейцарии и не подчиняется законодательству других стран. Мессенджер работает в соответствии с нормами Европейского Союза по обеспечению сохранности данных.

Ежегодную плату, которую взимают с пользователей программы Threema, будут выплачивать из текущего бюджета армии.

Согласно опросам, в Швейцарии самым популярным приложением для обмена мгновенными сообщениями среди лиц в возрасте от 16 до 64 лет является WhatsApp.

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