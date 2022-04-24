Швейцария наложила вето на запрос Германии о реэкспорте боеприпасов в Украину

Швейцария заблокировала поставки немецкого оружия в Украину, выступив против реэкспорта боеприпасов швейцарского производства.

Эти боеприпасы используются в боевых машинах пехоты Marder, которые Киев планировал получить.

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Украина не получит боеприпасы для БМП Marder

Marder производит немецкая компания Rheinmetall, они используют боеприпасы, производимые в Швейцарии. Впрочем, Швейцария ограничивает реэкспорт такой военной техники в зоны конфликтов.

Представитель Государственного Секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) сообщил, что получил два запроса от Германии о передаче Украине боеприпасов.

На оба запроса Германии был дан отрицательный ответ со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законодательством о военных материалах,

– сказал представитель.

Швейцария оставляет за собой право нейтралитета

В то время как Швейцария отошла от прошлой практики и приняла санкции Европейского Союза, против России за вторжение в Украину, правительство страны заявило, что их нейтралитет не позволяет поставлять оружие в зоны конфликта.

В прошлом месяце они также отклонили просьбу Польши о снабжении оружием для помощи Украине.

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