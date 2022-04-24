Ці боєприпаси використовуються в бойових машинах піхоти Marder, які Київ планував отримати.

Увага У МЗС Австрії виступили проти членства України в ЄС

Україна не отримає боєприпаси для БМП Marder

Marder виробляє німецька компанія Rheinmetall, вони використовують боєприпаси, які виробляють в Швейцарії. Втім, Швейцарія обмежує реекспорт такої військової техніки в зони конфліктів.

Представник Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) повідомив, що отримав два запити від Німеччини про передачу Україні боєприпасів.

На обидва запити Німеччини була дана негативна відповідь з посиланням на швейцарський нейтралітет і критерії обов'язкової відмови відповідно до законодавства про військові матеріали,

– сказав представник.

Швейцарія залишає за собою право нейтралітету

Пори те, що Швейцарія відійшла від минулої практики і прийняла санкції Європейського Союзу, проти Росії за вторгнення в Україну, уряд країни заявив, що їхній нейтралітет не дозволяє постачати зброю в зони конфлікту.

Минулого місяця вони також відхилили прохання Польщі про постачання зброї для допомоги Україні.

Зверніть увагу – поставки зброї Україні можна пришвидшити: дивитись відео