Украинцы пропустили историческое решение, изменяющее целую эпоху

Радость по поводу предоставления нам танков Leopard полностью затмила другой эпохальный сдвиг. Немецкое решение означает, что Берлин согласен, что с российским режимом можно и даже нужно разговаривать с позиции силы.

Украинцы не заметили историческое решение

Это начало ухода от ментальности "коллективной ответственности" за Вторую мировую. Не конец, но самое начало.

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Это уже не на уровне призывов, а на уровне одобрения решений и действий. На фоне этого одобренное Швейцарией решение прошло мимоходом. Там отменяли запрет на передачу нам боеприпасов и оружия, которое нам критически нужно.

Ведь, например, боекомплект для германских танков Gepard – швейцарского производства. Швейцарцы всегда придерживались принципа нейтральности во всех войнах. Швейцария никогда не воевала, поэтому успех ее экономической модели был построен именно на этом.

Добро должно быть с зубами

Теперь те, кто нарушает международное право, не заслуживают нейтрального отношения. Теперь последняя европейская страна решила, что Добро должно быть зубастым.

Это тоже смена эпох – и все из-за нашей войны с Россией. Без какой-либо патетики – мы меняем мир.