Почему Швейцария блокировала передачу Украине военной техники своего производства, как удалось убедить страну присоединиться к антироссийским санкциям, как повлиять на швейцарские банки, которые помогают РФ обходить западные санкции и где уже заморозили российские активы – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал посол Украины в Швейцарской Конфедерации Арем Рыбченко.
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Военная помощь
Господин посол, в чем причина блокирования Швейцарией передачи военной техники нашей стране?
Отвечая на этот вопрос, обратите внимание на три аспекта. Во-первых, хочу подчеркнуть, что процесс передачи техники уже запущен. Швейцария отпустила некоторое оборудование, которое находится в Германии.
Во-вторых, это касается двусторонних отношений. То есть мы как украинское государство, которое уважает международное право и не вмешивается во внутренние дела других стран, мы не желаем вмешиваться и в эти процессы тоже.
Конечно, мы говорим с нашими партнерами, но при этом мы все знаем, и это пункт третий, что Швейцария является по своей уважаемой конституции политически и военно нейтральной. Эта страна исходит именно из таких основополагающих принципов своего функционирования.
Итак, что мы имеем в сухом остатке?
- Первое – движение в правильном направлении начато.
- Второе – мы, как уважающая международное право страна, не привыкли вмешиваться в межгосударственные отношения других наших партнеров и в их внутренние дела.
- Третье – мы уважаем внутренний суверенитет Швейцарии.
А почему нельзя было наладить процесс трансфера необходимого нам военного оборудования и техники должным образом раньше?
Потому что были разные запросы по разным вопросам. Там вопрос именно к специфике того оборудования и техники, о которой идет речь. То есть что-то из этого всего допустили для передачи нашей стране, а что-то – нет.
По словам Рыбченко, Швейцария помогает Украине делом, а не словом / Фото предоставлено спикером
Хочу подчеркнуть, что даже сегодня после очень долгих переговоров на разных уровнях вопрос назначения и использования оборудования, которое просит украинская сторона, остается в повестке дня. На данном этапе, например, каски и бронежилеты четвертого класса защиты все еще классифицируются швейцарцами, как товары двойного назначения.
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Позиция санкций против России
Что вынудило Швейцарию отступить от политики нейтралитета и присоединиться к западным санкциям против России?
Здесь мы возвращаемся к первому вопросу, где уже упоминалось о дипломатических усилиях.
Надо понимать, что демократия и уважение к международному праву начинается не с Киева или любой другой столицы. Оно начинается с той страны, где ее уважают. Мы говорим о демократии, мы говорим о правах человека и, наконец, о том, что война – это война.
Поэтому, конечно, прошел раунд переговоров, в частности, со швейцарскими коллегами. Да, это правда, что на первый план для них выходят определенные ограничения политического характера в части нейтралитета и присоединение к long list of sanctions.
Такой повестка дня остается и в дальнейшем. В его центре находится Украина и способы помочь ей. Причем помочь не заявлением, а на практике.
Есть определенные ограничения, отдельные швейцарские политические силы, есть политика и бюрократия в целом как таковые. От этого мы не отходим, к сожалению. В каждой стране мои коллеги, уважаемые послы, тоже работают над тем, чтобы преодолеть разные преграды. Но мы уже сегодня добились очень заметных практических результатов.
Как я понимаю, господин Артем, работа в этом направлении продолжается и дальше?
- Продолжается. В частности, вопрос о Швейцарии и санкциях, к примеру, или возможность предоставить юридическое право государству Швейцария принимать независимое от других западных стран решение о внедрении своих собственных санкций против Москвы. Это первый шаг.
- А шаг второй, он же самый важный – улаживание проблем с заморозкой счетов подсанкционных россиян. В этом компоненте наша работа со швейцарскими коллегами продолжается. Пока мы еще не смогли прийти к согласию.
Швейцария поддержала санкции против России / Фото Getty Images
Однако мы на этом очень сконцентрированы. Мы постоянно находимся в диалоге также с руководителями соответствующих финансовых ведомств в нашем государстве. Но нам нужно найти юридические основания. Вы понимаете, как профессионал, что без юридических оснований что-либо доказать будет крайне сложно.
Помогают ли сейчас швейцарские банки россиянам обходить санкции?
Вы знаете, банковская система – это совсем другой мир. Особенно в Швейцарии. Потому что это страна не только шоколада и горной местности, но также страна банков.
Здесь нужно различать. Есть банковские учреждения, которые соединены с государством и есть банки частные. Конечно, это одна система, и однозначно, это в целом одно движение. Но, я думаю, что такие частные банки обладают более высокой мобильностью. Они – как мопеды на дорогах, где стоят бешеные пробки. Это если коротко.
А чтобы заставить частные банки разделять государственную политику в тех или иных ситуациях, нужно находить юридические рычаги влияния на них.
А что происходит с российским имуществом в Швейцарии сейчас?
В четырех кантонах имущество государства-агрессора заморожено. Что касается всех остальных, то необходимо, чтобы регистрация имущества в этих кантонах была связана с конкретными именами россиян в санкционном списке.
Восстановление Украины
Как Швейцария собирается участвовать в послевоенном восстановлении Украины?
Я бы этот вопрос сформулировал несколько по-другому. Как Швейцария продолжит вклад в восстановление Украины. Швейцарские партнеры уже сейчас оказывают достаточно большой объем помощи.
Помощь в первую очередь касается гуманитарного аспекта. Кроме того, сейчас ведем переговоры о швейцарском участии в разминировании. Лично у меня практически каждое утро встречи с командой, которая сейчас прорабатывает вопросы разминирования. Ведь эффективное разминирование позволит людям совершенно безопасно возвращаться в свои дома. Поэтому, на сегодняшний день, оно является самым главным для нас.
А что касается восстановления городов, то уже более 10 лет существуют программы достаточно конкретные. Касаются они 20 сфер, финансируемых швейцарским правительством. Общее заглавие всего комплекса программ звучит как Cooperation Program 2020 – 2023.
Швейцария поможет восстановить Украину / Фото Getty Images
Сюда входят: энергетика, медицина, социальные вопросы, экология и т.д. Я бы хотел поблагодарить Швейцарию за то, что она еще раньше была вовлечена в поддержку Украины практическими проектами. Не заявлениями, а именно на практике.
Посол Украины в Швейцарии Артем Рыбченко благодарит посла Швейцарии в Украине Клода Вильду за очень большое и ответственное, конкретное дело для нашей страны.
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