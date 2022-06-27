Почему Швейцария блокировала передачу Украине военной техники своего производства, как удалось убедить страну присоединиться к антироссийским санкциям, как повлиять на швейцарские банки, которые помогают РФ обходить западные санкции и где уже заморозили российские активы – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал посол Украины в Швейцарской Конфедерации Арем Рыбченко.

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Военная помощь

Господин посол, в чем причина блокирования Швейцарией передачи военной техники нашей стране?

Отвечая на этот вопрос, обратите внимание на три аспекта. Во-первых, хочу подчеркнуть, что процесс передачи техники уже запущен. Швейцария отпустила некоторое оборудование, которое находится в Германии.

Во-вторых, это касается двусторонних отношений. То есть мы как украинское государство, которое уважает международное право и не вмешивается во внутренние дела других стран, мы не желаем вмешиваться и в эти процессы тоже.

Конечно, мы говорим с нашими партнерами, но при этом мы все знаем, и это пункт третий, что Швейцария является по своей уважаемой конституции политически и военно нейтральной. Эта страна исходит именно из таких основополагающих принципов своего функционирования.

Итак, что мы имеем в сухом остатке?

Первое – движение в правильном направлении начато.

– движение в правильном направлении начато. Второе – мы, как уважающая международное право страна, не привыкли вмешиваться в межгосударственные отношения других наших партнеров и в их внутренние дела.

– мы, как уважающая международное право страна, не привыкли вмешиваться в межгосударственные отношения других наших партнеров и в их внутренние дела. Третье – мы уважаем внутренний суверенитет Швейцарии.

А почему нельзя было наладить процесс трансфера необходимого нам военного оборудования и техники должным образом раньше?

Потому что были разные запросы по разным вопросам. Там вопрос именно к специфике того оборудования и техники, о которой идет речь. То есть что-то из этого всего допустили для передачи нашей стране, а что-то – нет.

По словам Рыбченко, Швейцария помогает Украине делом, а не словом / Фото предоставлено спикером

Хочу подчеркнуть, что даже сегодня после очень долгих переговоров на разных уровнях вопрос назначения и использования оборудования, которое просит украинская сторона, остается в повестке дня. На данном этапе, например, каски и бронежилеты четвертого класса защиты все еще классифицируются швейцарцами, как товары двойного назначения.

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Позиция санкций против России

Что вынудило Швейцарию отступить от политики нейтралитета и присоединиться к западным санкциям против России?

Здесь мы возвращаемся к первому вопросу, где уже упоминалось о дипломатических усилиях.

Надо понимать, что демократия и уважение к международному праву начинается не с Киева или любой другой столицы. Оно начинается с той страны, где ее уважают. Мы говорим о демократии, мы говорим о правах человека и, наконец, о том, что война – это война.

Поэтому, конечно, прошел раунд переговоров, в частности, со швейцарскими коллегами. Да, это правда, что на первый план для них выходят определенные ограничения политического характера в части нейтралитета и присоединение к long list of sanctions.

Пожалуй, за самый короткий в истории промежуток времени, что составил полтора рабочего и два выходных дня, санкционный список был принят. И что самое главное – поддержанный швейцарским парламентом. Последний заседает всего три недели в квартал. Так совпало, что как раз в первый день новой парламентской сессии первым был украинский вопрос.

Такой повестка дня остается и в дальнейшем. В его центре находится Украина и способы помочь ей. Причем помочь не заявлением, а на практике.

Есть определенные ограничения, отдельные швейцарские политические силы, есть политика и бюрократия в целом как таковые. От этого мы не отходим, к сожалению. В каждой стране мои коллеги, уважаемые послы, тоже работают над тем, чтобы преодолеть разные преграды. Но мы уже сегодня добились очень заметных практических результатов.

Как я понимаю, господин Артем, работа в этом направлении продолжается и дальше?

Продолжается. В частности, вопрос о Швейцарии и санкциях, к примеру, или возможность предоставить юридическое право государству Швейцария принимать независимое от других западных стран решение о внедрении своих собственных санкций против Москвы. Это первый шаг.

А шаг второй, он же самый важный – улаживание проблем с заморозкой счетов подсанкционных россиян. В этом компоненте наша работа со швейцарскими коллегами продолжается. Пока мы еще не смогли прийти к согласию.

Швейцария поддержала санкции против России / Фото Getty Images

Однако мы на этом очень сконцентрированы. Мы постоянно находимся в диалоге также с руководителями соответствующих финансовых ведомств в нашем государстве. Но нам нужно найти юридические основания. Вы понимаете, как профессионал, что без юридических оснований что-либо доказать будет крайне сложно.

Помогают ли сейчас швейцарские банки россиянам обходить санкции?

Вы знаете, банковская система – это совсем другой мир. Особенно в Швейцарии. Потому что это страна не только шоколада и горной местности, но также страна банков.

Здесь нужно различать. Есть банковские учреждения, которые соединены с государством и есть банки частные. Конечно, это одна система, и однозначно, это в целом одно движение. Но, я думаю, что такие частные банки обладают более высокой мобильностью. Они – как мопеды на дорогах, где стоят бешеные пробки. Это если коротко.

А чтобы заставить частные банки разделять государственную политику в тех или иных ситуациях, нужно находить юридические рычаги влияния на них.

А что происходит с российским имуществом в Швейцарии сейчас?

В четырех кантонах имущество государства-агрессора заморожено. Что касается всех остальных, то необходимо, чтобы регистрация имущества в этих кантонах была связана с конкретными именами россиян в санкционном списке.

Восстановление Украины

Как Швейцария собирается участвовать в послевоенном восстановлении Украины?

Я бы этот вопрос сформулировал несколько по-другому. Как Швейцария продолжит вклад в восстановление Украины. Швейцарские партнеры уже сейчас оказывают достаточно большой объем помощи.

Помощь в первую очередь касается гуманитарного аспекта. Кроме того, сейчас ведем переговоры о швейцарском участии в разминировании. Лично у меня практически каждое утро встречи с командой, которая сейчас прорабатывает вопросы разминирования. Ведь эффективное разминирование позволит людям совершенно безопасно возвращаться в свои дома. Поэтому, на сегодняшний день, оно является самым главным для нас.

А что касается восстановления городов, то уже более 10 лет существуют программы достаточно конкретные. Касаются они 20 сфер, финансируемых швейцарским правительством. Общее заглавие всего комплекса программ звучит как Cooperation Program 2020 – 2023.

Швейцария поможет восстановить Украину / Фото Getty Images

Сюда входят: энергетика, медицина, социальные вопросы, экология и т.д. Я бы хотел поблагодарить Швейцарию за то, что она еще раньше была вовлечена в поддержку Украины практическими проектами. Не заявлениями, а именно на практике.

Посол Украины в Швейцарии Артем Рыбченко благодарит посла Швейцарии в Украине Клода Вильду за очень большое и ответственное, конкретное дело для нашей страны.

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