Чому Швейцарія блокувала передачу Україні військової техніки свого виробництва, як вдалося переконати країну приєднатися до антиросійських санкцій, як вплинути на швейцарські банки, які допомагають РФ обходити західні санкції та де вже заморозили російські активи – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів посол України у Швейцарській Конфедерації Артем Рибченко.

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Військова допомога

Пане посол, в чому причина блокування Швейцарією передачі військової техніки нашій країні?

Відповідаючи на це запитання, зверну увагу на три аспекти. По-перше, хочу наголосити, що процес передачі техніки вже запущено. Швейцарія відпустила деяке обладнання, яке зараз знаходиться в Німеччині.

По-друге, це стосується двосторонніх відносин країн. Тобто, ми, як українська держава, яка поважає міжнародне право і не втручається у внутрішні справи інших країн, ми не бажаємо втручатися і в ці процеси також.

Звичайно, що ми говоримо з нашими партнерами, але при цьому ми всі знаємо, і це пункт третій, що Швейцарія є за своєю конституцією, яку треба поважати, політично та військово нейтральною. Ця країна виходить саме з таких засадничих принципів свого функціонування.

Отже, що ми маємо в сухому залишку?

Перше – рух у правильному напрямку почато.

– рух у правильному напрямку почато. Друге – ми, як країна, що поважає міжнародне право не звикли втручатися у міждержавні відносини інших наших партнерів та у їхні внутрішні справи.

– ми, як країна, що поважає міжнародне право не звикли втручатися у міждержавні відносини інших наших партнерів та у їхні внутрішні справи. Третє – ми поважаємо внутрішній суверенітет Швейцарії.

А чому не можна було налагодити процес трансферу необхідного нам військового обладнання та техніки належним чином раніше?

Тому що були різні запити з різних питань. Там питання саме до специфіки того обладнання і техніки, про яке йде мова. Тобто, щось з цього всього допустили для передачі нашій країні, а щось – ні.

За словами Рибченка, Швейцарія допомагає Україні ділом, а не словом / Фото надане спікером

Хочу підкреслити, що навіть сьогодні після дуже довгих переговорів на різних рівнях, питання призначення та використання обладнання, яке просить українська сторона, залишається на порядку денному. На даному етапі, до прикладу, каски та бронежилети четвертого класу захисту все ще класифікуються швейцарцями, як товари подвійного призначення.

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Позиція щодо санкцій проти Росії

Що змусило Швейцарію відступити від політики нейтралітету та приєднатися до західних санкцій проти Росії?

Тут ми повертаємося до першого питання, де вже згадували про дипломатичні зусилля.

Треба розуміти, що демократія і повага до міжнародного права починається не з Києва чи з будь-якої іншої столиці. Воно починається з тієї країни, де його поважають. Ми говоримо про демократію, ми кажемо про права людини й нарешті про те, що війна – це війна.

Тому, звичайно, пройшов раунд переговорів зокрема зі швейцарськими колегами. Так, це правда, що на перший план для них виходять певні обмеження політичного характеру в частині нейтралітету і приєднання до long list of sanctions.

Мабуть, за найкоротший в історії проміжок часу, що склав півтора робочого і два вихідних дні, санкційний список був прийнятий. І що найголовніше – підтриманий швейцарським парламентом. Останній засідає всього три тижні на квартал. Так співпало, що якраз в перший день нової парламентської сесії першим питанням було українське питання.

Таким порядок денний залишається і надалі. В його центрі перебуває Україна та способи допомоги їй. При чому допомогти не заявою, а на практиці.

Є певні обмеження, окремі швейцарські політичні сили, є політика та бюрократія в цілому, як такі. Від цього ми не відходимо, на жаль. В кожній країні мої колеги, шановні посли, теж працюють над тим, щоб подолати різні перепони. Але ми вже сьогодні досягли дуже помітних практичних результатів.

Як я розумію, пане Артеме, робота в цьому напрямку триває і надалі?

Триває. Зокрема, питання щодо Швейцарії та санкцій, до прикладу, чи можливість надати юридичне право державі Швейцарія приймати незалежне від інших західних країн рішення про впровадження своїх власних санкцій проти Москви. Це перший крок.

А крок другий, він же найважливіший – залагодження проблем із замороженням рахунків підсанкційних росіян. В цьому компоненті наша робота зі швейцарськими колегами все ще триває. Наразі ми ще не змогли дійти згоди.

Швейцарія підтримала санкції проти Росії / Фото Getty Images

Однак, ми на цьому дуже сконцентровані. Ми постійно перебуваємо у діалозі також і з керівниками відповідних фінансових відомств у нашій державі. Але нам потрібно знайти юридичні підстави. Ви розумієте, як професіонал, що без юридичних підстав щось довести буде вкрай складно.

Чи допомагають зараз швейцарські банки росіянам обходити санкції?

Ви знаєте, банківська система – це зовсім інший світ. Особливо у Швейцарії. Тому, що це країна не тільки шоколаду і гірської місцевості, а й також країна банків.

Тут треба розрізняти. Є банківські установи, які пов'язані з державою і є банки приватні. Звичайно, це одна система, і однозначно, це в цілому, один рух. Але, я думаю, що такі приватні банки мають вищу мобільність. Вони – як мопеди на дорогах, де стоять шалені корки. Це якщо коротко.

А щоб змусити приватні банки поділяти політику державних в тих чи інших ситуаціях, потрібно знаходити юридичні важелі впливу на них.

А що відбувається з російським майном у Швейцарії нині?

У чотирьох кантонах майно держави-агресора заморожене. Щодо всіх інших, то треба, щоб реєстрація майна у цих кантонах була пов'язана з конкретними іменами росіян у санкційному списку.

Відбудова України

Як Швейцарія збирається брати участь у післявоєнній відбудові України?

Я б це питання сформулював дещо інакше. Як Швейцарія продовжить робити внесок у відбудову України. Швейцарські партнери вже зараз надають досить великий обсяг допомоги.

Допомога в першу чергу стосується гуманітарного аспекту. Крім того, зараз ведемо перемовини про швейцарську участь у розмінуванні. Особисто я практично щоранку маю зустрічі з командою, яка зараз пропрацьовує питання розмінування. Адже ефективне розмінування дозволить людям цілком безпечно повертатися до своїх домівок. Тому, на сьогодні, воно є чи не найголовнішим для нас.

А щодо відбудови міст, то вже понад 10 років існують програми досить конкретні. Стосуються вони 20 сфер, які фінансуються швейцарським урядом. Загальна назва всього комплексу програм звучить як Cooperation Program 2020 – 2023.

Швейцарія допоможе відновити Україну / Фото Getty Images

Сюди входять: енергетика, медицина, соціальні питання, екологія тощо. Я би хотів подякувати Швейцарії за те, що вона ще раніше була залучена до підтримки України практичними проєктами. Не заявами, а саме на практиці.

Посол України у Швейцарії Артем Рибченко дякує послу Швейцарії в Україні Клоду Вільду за дуже велику та відповідальну, конкретну справу для нашої країни.

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