А уже 25 ноября Швейцария объявила о предоставлении Киеву пакета помощи в 100 миллионов гривен. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что такие действия государства означают, что Евроатлантический мир постепенно начинает понимать масштаб угрозы, которую представляет Россия.

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Как Путин изменил мировой порядок

"Состоялась рефлексия. Состоялось понимание, что путинский фашистский рейх – это то, что направлено на уничтожение европейской цивилизации, практически всех стран, за исключением только Венгрии. Но это отдельная история, это отдельная история "болезни" этой страны", – отметил российский оппозиционный журналист.

Заметьте! Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать любую будущую помощь ЕС Украине, а также присоединение Украины к блоку, если лидеры Евросоюза не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки.

По словам Яковенко, все мировые страны понимают, что в вопросе российской агрессии невозможно сохранять нейтралитет. Владимир Путин смог объединить против себя огромные силы и изменить многие мировые процессы.

"Он вроде бы сумел в значительной степени решить проблему украинской идентичности украинского народа. То есть если до 2014 года и даже до 24 февраля 2022 года в Украине были люди, которые выбирали Виктора Медведчука и его пророссийскую барду. Путин был лидером по популярности в Украине среди всех политиков, опережая их всех. Но это закончилось", – подчеркнул Игорь Яковенко.

Важно! 21 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 человек (108 бойцов "Азова"). При этом непосредственно 200 защитников обменяли на Медведчука.

Кремлевский глава показал свою подлинную сущность и значение России в мировом порядке, что даже Швейцария начала отказываться от нейтральной позиции.

Яковенко объяснил, как Швейцария меняет свою позицию нейтралитета: смотреть видео

В российско-украинской войне не может быть нейтралитета – либо "за", либо "против". В конце концов, мир приобрел черно-белые контуры.

Украину посетил президент Швейцарии