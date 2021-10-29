Швейцария признает украинские сертификаты вакцинации
Источник:Минздрав Украины
Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации. Теперь наши граждане смогут беспрепятственно путешествовать в Швейцарию.
Это шаг доверия, – Кулеба
О признании сертификатов договорились министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его швейцарский коллега Игнацио Кассис. Произошло это во время рабочего визита Кассиса в Киев.
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Я рад анонсировать, что мы договорились о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса,
– сказал Кулеба.
Обмен нотами уже состоялся. Обновленную информацию об условиях въезда в Швейцарию украинцы могут посмотреть на сайте Министерства иностранных дел tripadvisor.mfa.gov.ua.
По словам Кулебы, взаимное признание сертификатов является очень важным шагом: "Прежде всего, это шаг доверия, который существует между нашими странами".
Украинские сертификаты признают в ЕС
Украина стала одной из первых стран не из ЕС, которая получила признание своих СOVID-сертификатов на территории Европейского Союза. В то же время наша страна в ответ признает документы ЕС.
Кстати, недавно въезд нашим гражданам на свою территории запретила Болгария. Все потому, что она отнесла Украину в список "красных" стран.Обратите внимание! 28 октября в Украине установили новый рекорд вакцинации против коронавируса. Так, только за сутки прививку получил 289 241 человек, из них впервые вакцинировались 214 103 человека, а полностью иммунизировались – 75 138 человек.
Украинские сертификаты вакцинации одобрили в ЕС / Инфографика 24 канала