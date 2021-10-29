Швейцария признает украинские сертификаты вакцинации

Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации. Теперь наши граждане смогут беспрепятственно путешествовать в Швейцарию.

Это шаг доверия, – Кулеба

О признании сертификатов договорились министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его швейцарский коллега Игнацио Кассис. Произошло это во время рабочего визита Кассиса в Киев.

Интересно Как получить вакцину, если купили COVID-сертификат: объяснение Кузина

Я рад анонсировать, что мы договорились о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса,

– сказал Кулеба.

Обмен нотами уже состоялся. Обновленную информацию об условиях въезда в Швейцарию украинцы могут посмотреть на сайте Министерства иностранных дел tripadvisor.mfa.gov.ua.

По словам Кулебы, взаимное признание сертификатов является очень важным шагом: "Прежде всего, это шаг доверия, который существует между нашими странами".

Украинские сертификаты признают в ЕС

Украина стала одной из первых стран не из ЕС, которая получила признание своих СOVID-сертификатов на территории Европейского Союза. В то же время наша страна в ответ признает документы ЕС.

Кстати, недавно въезд нашим гражданам на свою территории запретила Болгария. Все потому, что она отнесла Украину в список "красных" стран.

28 октября в Украине установили новый рекорд вакцинации против коронавируса. Так, только за сутки прививку получил 289 241 человек, из них впервые вакцинировались 214 103 человека, а полностью иммунизировались – 75 138 человек.



Украинские сертификаты вакцинации одобрили в ЕС / Инфографика 24 канала