Санкции западных друзей Украины стали большим ударом и российских олигархов, в которых было много активов за рубежом. Впрочем, некоторым с помощью тривиальных операций удается обойти ограничения.

Российские олигархи не прекращают попыток вывести свои активы из-под санкций. Некоторым из них удается похвастаться успешным результатом.

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Удачный обход санкций

Российский олигарх Андрей Мельниченко сумел обойти санкции и снять арест со счетов своей компании "Еврохим" в Швейцарии. Для этого ему даже не нужно было проводить какие-либо сложные манипуляции – он просто переписал компанию в жены.

Ведущие политические силы Швейцарии уже осудили действия Государственного секретариата по экономическим вопросам, принявшим решение о снятии ареста со счетов российского олигарха.

Как стало известно, Мельниченко переписал активы в жены Александру сразу после того, как Швейцария приняла решение поддержать четвертый пакет санкций ЕС. Формально она осталась единственным владельцем компании. Активы олигарха были разблокированы 30 марта.

"Еврохим" Андрея Мельниченко занимается продажей азотных, калийных и фосфорных удобрений. В год компания продает товар на 10 миллиардов долларов.

Ранее в Италии была арестована роскошная яхта Андрея Мельниченко стоимостью 578 миллионов долларов.

Санкции против России: последние новости

Россияне продолжают искать пути обхода санкций. Это касается не только олигархов, но и обычных граждан государства-оккупанта. Они начали ездить в Минск. чтобы оформить карты Visa и MasterCard. В самой России от них толку мало, ведь рассчитаться ими невозможно. Впрочем, эти карты россиянам нужно для того, чтобы покупать западные подписки и сервисы.

Финляндия отказалась платить россиянам за газ в рублях, поэтому кафиры прекратили экспорт голубого топлива в эту страну. Для финнов этот шаг был не таким болезненным, как того ожидали кафиры – доля их газа составляла всего 5%. Российский газ финны заменили другими источниками импорта.

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