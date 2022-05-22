Російські олігархи не припиняють спроб вивести свої активи з-під санкцій. Декому з них вдається похизуватися успішним результатом.

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Вдалий обхід санкцій

Російський олігарх Андрій Мельниченко зумів обійти санкції та зняти арешт з рахунків своєї компанії "Єврохім" у Швейцарії. Для цього йому навіть не потрібно було проводити якісь складні маніпуляції – він просто переписав компанію на дружину.

Провідні політичні сили Швейцарії вже засудили дії Державного секретаріату з економічних питань, який прийняв рішення про зняття арешту з рахунків російського олігарха.

Як стало відомо, Мельниченко переписав активи на дружину Олександру одразу після того, як Швейцарія прийняла рішення підтримати четвертий пакет санкцій ЄС. Формально вона залишилася єдиним власником компанії. Активи олігарха були розблоковані 30 березня.

"Єврохім" Андрія Мельниченка займається продажем азотних, калійних та фосфорних добрив. В рік компанія продає товару на 10 мільярдів доларів.

Раніше в Італії було арештовано розкішну яхту Андрія Мельниченка вартістю 578 мільйонів доларів.

Санкції проти Росії: останні новини

Росіяни продовжують шукати шляхи обходу санкцій. Це стосується не лише олігархів, а й звичайних громадян держави-окупанта. Вони почали їздити до Мінська. аби оформити карти Visa та MasterCard. У самій Росії від них користі мало, адже розрахуватися ними неможливо. Втім, ці картки росіянам треба для того, щоб купувати західні підписки та сервіси.

Фінляндія відмовилася платити росіянам за газ в рублях, тому окупанти припинили експорт блакитного палива до цієї країни. Для фінів цей крок був не таким болісним, як того очікували окупанти – частка їхнього газу складала лише 5%. Російський газ фіни замінили іншими джерелами імпорту.

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