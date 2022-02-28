Швейцария впервые в своей истории поддерживает жертву конфликта, – Кулеба

Швейцария приняла решение поддержать полный пакет санкций ЕС против России за нападение и войну в Украине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что страна закрыла небо. Нейтральная Швейцария впервые такое делает.

Он напомнил, что Великобритания решила не предоставлять доступ к любым судам под российским флагом, которые принадлежат, контролируются, зафрахтованы или эксплуатируются РФ.

"Обидно, что пока не могу рассказать о странах, которые впервые в истории предоставляют нам свое оружие. Но когда-нибудь обязательно расскажу.

Это удивительно, как мир сплотился вокруг Украины и прямо сейчас принимает решения, которые еще неделю были невозможными.

Украина – невозможное возможное", – написал Кулеба.

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