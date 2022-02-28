Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що країна закрила небо. Нейтральна Швейцарія вперше таке робить.

Він нагадав, що Велика Британія вирішила не надавати доступ до будь-яких суден під російським прапором, зареєстрованих, що належать, контролюються, зафрахтовані чи експлуатуються РФ.

"Прикро, що наразі поки не можу розповісти про країни, які вперше в історії надають нам свою зброю. Але колись обов’язково розповім.

Це дивовижно, як світ згуртувався довкола України і прямо зараз ухвалює рішення, які ще тиждень були неможливими.

Україна – неможливе можливе", – написав Кулеба.

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