Швейцария заявила о готовности принять у себя переговоры России и Украины

Швейцария готова выступить посредником между Украиной и Россией. В то же время предлагает принять делегации для переговоров в городе Берн.

Соответствующее заявление сделал президент швейцарского государства Игнацио Кассис в субботу, 19 марта.

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Швейцария объединяет в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Она готова играть посредническую роль или принять у себя переговоры,

– отметил политик.

Кроме того, он добавил, что в понедельник, 21 марта, планирует посетить границу Польши с Украиной.