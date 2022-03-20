Швейцария заявила о готовности принять у себя переговоры России и Украины
20 марта 2022 , 05:07Читати новину українською
Источник:RFI
Швейцария готова выступить посредником между Украиной и Россией. В то же время предлагает принять делегации для переговоров в городе Берн.
Соответствующее заявление сделал президент швейцарского государства Игнацио Кассис в субботу, 19 марта.
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Швейцария объединяет в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Она готова играть посредническую роль или принять у себя переговоры,
– отметил политик.
Кроме того, он добавил, что в понедельник, 21 марта, планирует посетить границу Польши с Украиной.