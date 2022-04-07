Швейцария заморозила российские активы в 8 миллиардов долларов
7 апреля 2022 , 17:08Читати новину українською
Источник:Bloomberg
Швейцария по состоянию на 7 апреля заморозила российские активы на 8 миллиардов долларов. Эта цифра росла со дня, когда страна впервые ввела санкции против России.
Соответствующие данные предоставил Эрвин Боллингер – представитель Государственного секретариата по экономике (SECO). В прошлый раз данные обновлялись 24 марта.
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Тогда говорилось о 5,75 миллиарда франков.
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