Швейцария заморозила российские активы на сумму свыше 6 миллиардов долларов

Швейцария заморозила российские активы на сумму около 5,75 миллиарда швейцарских франков или 6,17 миллиарда долларов. Однако эта сумма вероятно будет еще больше.

Старший чиновник Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Эрвин Боллингер отметил, что в эту сумму включается ряд объектов недвижимости.

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До этого времени в SECO отказывались оценивать размеры активов, замороженных или потенциально подвергнутых санкциям, однако нейтральная страна начала принимать санкции Европейского Союза против России из-за ее вторжения в Украину.

"С поступлением новых сообщений и потенциальных дополнений в санкционные списки ЕС, которые также предполагает Швейцария, вполне вероятно, что эта цифра будет расти", – отметил Эрвин Боллингер.

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