Известный швейцарский художник подсветил исторические здания в Киеве: фантастические фото

В Киеве начался художественный световой тур известного швейцарского художника Герри Хофштеттера. Он будет подсвечивать известные строения и памятники столицы.

Тур называется "Рождественский свет для надежды". Проект был создан при поддержке посольства Швейцарии в Украине, Министерства культуры и информационной политики Украины, Министерства внутренних дел Украины и Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию.

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Швейцарский художник подсветил исторические здания в Киеве

Хофштеттер приехал в Украину с небольшой командой из четырех человек и собственным электрогенератором. С 23 по 25 декабря он будет проводить свой свето-художественный световой тур. Здания будут подсвечиваться каждый вечер с 16:00 до 22:00.

К сожалению, многие люди не могут отпраздновать Рождество в полной мере. Тур призван показать всему миру и дать надежду, что все будет хорошо,

– отметил художник.

В первый день планируют подсветить:

Андреевскую церковь,

Национальный музей истории Украины,

колокольню Михайловского Златоверхого монастыря,

здание Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко,

колокольню Софийского собора.

Проекции Хофштеттера – на Рождественскую и украинскую тематику. Изображения будут создаваться сразу на месте в виде NFT и будут размещаться на платформе Opensea NFT под руководством художника. Деньги от продажи работ будут направлены на следующую его акцию для поддержки Украины.

"У нас одна планета, поэтому язык культуры – это единственный язык, на котором должны общаться все между собой", – считает Хофштеттер.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины рассказали, что изображение из проекций будет транслироваться в прямом эфире. Так, картинки попадут на фронт к украинским защитникам в окопах, а также в дома и убежища украинцев.

Смотрите фото с мероприятия / Фото Дарьи Сидоренко, Суспільне

Кратко о Герри Хофштеттере

Герри Хофштеттер – всемирно известный художник из Швейцарии. Среди его известных работ есть, например, акция солидарности в глобальном карантине 2020 года через COVID-19 – освещение горы Маттерхорн в Швейцарии.

Он прожил у ее подножия 5 недель и каждый вечер выставлял флаг страны, особенно пострадавшей от пандемии.

В 2012 году, чтобы отметить сотую годовщину аварии на "Титанике", художник сделал световую проекцию лайнера в его оригинальном размере на гигантском айсберге в Арктике. Именно там и затонуло судно. Освещение включилось в ту минуту, когда началась трагедия.