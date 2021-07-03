Наземна фаза навчань уже почалася, а морська розпочнеться зовсім скоро. Які завдання та цілі відпрацьовують на цьогорічних навчаннях "Сі Бриз", як кремлівські ЗМІ, висвітлюючи цю подію, допомагають Україні перемагати психологічно та до яких нових провокацій у Чорному морі вдається Росія – далі у відеоблозі "Стратегія перемоги".

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"Участь в навчаннях беруть понад 30 кораблів і суден, плюс авіація, плюс безпілотники тощо. Якраз на цьому фоні дуже зручно й комфортно відпрацювати по максимуму Військово-морським Силам України й іншим родам та видам Збройних сил України всі можливі елементи оперативної бойової підготовки", – зазначив заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.

Переполох у Кремлі

У Кремлі неабияк сполохані українськими навчаннями. Сухопутні підрозділи вже приступили до виконання завдань і цього разу – набагато ближче до окупованого Криму, аніж це було у минулі роки.

Як проводять військові навчання "Сі Бриз – 2021" / Фото пресслужби ВМС ЗС України

"Зазвичай проводили на широкому лані, на спеціалізованому полігоні, тепер – у Херсонській області, "Олешківські піски". Тобто наземний компонент уже почався. З українського боку мовиться і про основні бойові танки Т-80, і про бронемашини, і про БТРи. Зараз найбільше бачать ризик саме з Кримського напрямку: сценарії отримання контролю над водою, Дніпровською для Криму відповідно", – пояснив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Британські єврофайтери – вперше на навчаннях "Сі Бриз"

У продовження сухопутних навчань, наші військовослужбовці спільно із закордонними колегами вже почали відпрацьовувати маневри у повітрі. Королівські Військово-морські Сили Великої Британії використовують єврофайтери "Тайфун" – багатоцільові винищувачі четвертого покоління. Ці гвинтокрили вперше взяли участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз".



Єврофайтер "Тайфун" у польоті / Фото Вікіпедії

Активна фаза маневрів розпочалася у Миколаєві на Кульбакинському летовищі. Разом працювали військовослужбовці зі Сполученого королівства Великої Британії, США та України.

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"Мої враження дуже чудові, у мене великий досвід спілкування із закордонними колегами. Технічно теоретично ознайомився із повітряними суднами інших країн. Надалі перейматимемо у них досвід та покращуватимемо свої знання", – наголосив командир військового гвинтокрила Віктор Кобринський.

Захоплення Криму 2014 року – легенда навчань

За легенду навчань 2021 року взяли правдиву історію. Мовиться про події 2014 року, коли російські "зелені чоловічки" захоплювали Крим. "Ймовірно, у нас противник застосовуватиметься на острові Зміїний, Денді та в Бессарабському напрямку. Очікуємо висадку як повітряного десанту, так і морського десанту. За цією легендою відпрацьовуватимемо всі сили, які застосовуватимемо", – розповів начальник авіаційного синдикату навчань "Сі Бриз – 2021" Анатолій Глиненко.

Морський та водолазний компонент

Головною "родзинкою" навчань стануть військові маневри у Чорному морі. Уже 6 липня військові почнуть відпрацьовувати морський та водолазний компонент в Одесі. В України поки що немає підводних човнів, зате підрозділи підводних плавців у нас є і це доволі небезпечні хлопці.

Вони використовують засоби. Є спеціальні прилади як електричні, так і пневматичні, які допомагають цим плавцям дуже швидко пересуватися в підводному стані. Оскільки вони малорозмірні, то не відбивають електромагнітні хвилі, або хвилі-ехолот, тож їх визначити неможливо,

– зауважив військовий експерт Олег Жданов.

Бойові плавці можуть транспортуватися як кораблями, так і морською авіацією, наприклад, гелікоптерами. А відстані в морі вони здатні долати доволі значні.

"Для них відстань 10 – 15 морських миль – це не відстань, вони можуть її подолати. Їх можуть скинути у море, вони допливуть. Засоби вони можуть нести будь-які, починаючи від магнітних мін, закінчуючи радіомаяками", – додав Жданов.

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Серед цілей, які здатні непомітно вразити такі війська, до прикладу, може бути Керченський міст. Кількох встановлених на його опори мін вистачить, аби відновити окупантам челендж "збудуй ще раз моста за 4 роки".

Росія влаштувала раптові навчання в окупованому Криму

Звичайно, від таких навчань на Росії "палає синім полум'ям". Небо над окупованим Кримом заполонили російські військові літаки: розвідники "Сушки", винищувачі, військові гелікоптери. За легендою росіян, вони позапланово вирішили перевірити протиповітряну оборону півострова саме в момент проведення "Сі Бризу".

А під час так званої "прямої лінії" з народом, кремлівський диктатор спробував запевнити, що навіть якби окупанти відкрили вогонь по британському есмінцю "Дефендер", то Третя світова війна усе одно б не розпочалася. Мовляв, Росію всі бояться. Утім реальність дещо інша. За словами військових експертів, далі брязкання зброєю росіяни не підуть, не ті розклади.

У випадку виникнення збройного конфлікту, може раптово зникнути чинність конвенції Монтре, і тоді мілітаризація і нашпигування буде не з боку Росії, а з боку НАТО. Від Чорноморського флоту може мало місця залишитися і все-таки його затоплять,

– підкреслив заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.

Кораблі російської берегової охорони були неспроможні наздогнати есмінець

Британський "Дефендер" якраз став доказом того, що слова про грізність і міць Чорноморського флоту – перебільшення. Попередження і погрози росіян "Дефендер" не сильно налякали. Може б і налякали, якби вони його спромоглися наздогнати.

"Швидкість есмінця – 29 вузлів, а швидкість кораблів берегової охорони Росії максимальна – 21. Вони їх розігнали до 28 і 2 двигуни вийшли з ладу", – зазначив військовий експерт Жданов.



Проведення навчань "Сі Бриз 2021" / Фото пресслужби ВМС ЗС України

Ще веселіше стало, коли з'ясувалося: в російській пресі окупанти почали бідкатися, пояснюючи причину аварії. "Вони скаржаться, що раніше на цих кораблях стояли німецькі дизелі, а сьогодні через санкції там стоять китайські. Китайські двигуни не дозволяють більше ніж 11 вузлів на швидкості патрулювання здійснювати, а вони їх розігнали аж до 28", – додав Жданов.

Московська пропаганда багато розповідає росіянам про Україну

Саме завдяки московським ЗМІ ми завжди гарно поінформовані про всі успіхи України. І доки ми тут вибудовуємо стратегію інформаційної перемоги над ворогом, він сам, як може, нам допомагає у цьому.

Про Росію розповідати російським пропагандистам нецікаво. Усі їхні зусилля зараз кинуті на висвітлення, як сказав Володимир Путін, освоєння іноземними військовими території України. Які ми називаємо наймасштабнішими в історії міжнародними навчаннями. І неофіційна присутність російських військових та пропагандистів десь на околицях цих навчань лише забезпечує непідробне відчуття присутності ворога і робить тренування максимально реалістичними.

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Такі навчання забезпечують ще один приємний бонус для України – це свобода судноплавства. "Свобода судноплавства в Азовському морі через Керченську протоку важлива, але мовиться про 10 мільйонів тонн в кращому випадку. Через Чорноморські порти – про 120 мільйонів тонн. І поки є американці, коли є їхня присутність на таких навчаннях, то розв'язується одне зі стратегічних завдань – забезпечення свободи судноплавства", – наголосив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Навчання "Сі Бриз" триватимуть до 10 липня і попереду нас чекає ще багато цікавого. А українським дипломатам варто було б домовитися, аби кораблі НАТО перебували в Чорному морі упродовж усього року. Це б забезпечило безперешкодний рух ним українських транспортних суден.